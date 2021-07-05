Папа Римский лег на операцию









Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме для плановой операции на кишечнике, сообщает пресс-служба Святого престола.





Пресс-секретарь Маттео Бруни сказал, что 84-летний папа страдает от "симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки", это периодически приводит к болям в животе, пишет Sputnik.





Операцию сделают в римской больнице Gemelli, где папы получают медицинскую помощь. В 1992 году врачи этой клиники удалили Иоанну Павлу II доброкачественную опухоль в толстой кишке.





Ранее в воскресенье Франциск обратился к тысячам людей на площади Святого Петра во время традиционной воскресной проповеди и объявил о поездке в Словакию и Будапешт в сентябре.





На прошлой неделе у папы был напряженный график: он отслужил мессу по случаю праздника в честь святых Петра и Павла, а позже возглавил специальный молебен за Ливан. В среду состоялась длительная аудиенция с госсекретарем США Энтони Блинкеном.





Журналисты отмечают, что у папы удалена часть одного из легких после болезни, которую он перенес в молодости в Аргентине. Из-за этого иногда бывает одышка.

Франциск также страдает ишиасом – заболеванием, связанным с защемлением и воспалением седалищного нерва в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Главе католиков приходится регулярно проходить физиотерапию. Боли вынудили папу пропустить несколько мероприятий в начале года.















