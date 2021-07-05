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Возле медицинских центров в Минске - огромные очереди на сдачу ПЦР-теста

В Минске утром читатели Еврорадио заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.

Результат ПЦР-теста нужен для выезда заграницу / Reuters

— Рядом с этим пунктом открыли еще один, где тоже можно сдать тест. Очередь на видео — это уже после того, как многие разошлись, — рассказал слушатель Еврорадио. 

В справочной медицинского центра отметили, что сегодня работает лишь один пункт сдачи теста Synevo, возможно, по этой причине собралась очередь. Всего же в будни в Минске тест можно сдать в десяти лабораториях медицинской сети. Чтобы избежать ожидания, в справке посоветовали приходить в будние дни. Стоимость теста с результатами на английском языке  — около 73 рублей. 

Добавим, что читатели также сообщали о небольших очередях у лаборатории Инвитро в Уручье. 



Очередь у медицинской лаборатории в Минске
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