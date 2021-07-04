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Умер автор памятника Янке Купале в Минске

Известному белорусскому скульптору Льву Гумилевскому было 90 лет

В субботу, 3 июля, после продолжительной болезни умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Лев Гумилевский. Ему было 90 лет. Информация об этом была опубликована на странице Белорусского союза художников в Facebook.

Прощание с Львом Гумилевским состоится во вторник, 6 июля, ритуальном зале, расположенном на улице Кульман, 33а с 10 до 11 часов, пишет kp.by
Лев Гумилевский родился в 1930 году в Москве. После окончания Великой Отечественной войны он вместе с родителями переехал в Несвиж. Гумилевский окончил Минское художественной училище. В 1961 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Гумилевский был учеником Алексея Глебова и Андрея Бембеля.

Гумилевский развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди его наиболее известных работ: памятник Янки Купале в одноименном парке в Минске, портреты Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, Кастуся Калиновского, композиции «Партизаны», «За землю, за волю».

Памятник Янке Купале в одноименном парке в Минске. Фото: со страницы Белорусского союза художников в Facebook

Более 25 лет Гумилевский работал в соавторстве с сыном Сергеем. Одна из совместных работ – «Русалка» в несвижском парке.

В 2016 году в Минске был открыт памятник Станиславу Монюшко и Винценту Дунину-Марцинкевичу. Его авторами выступили Лев и Сергей Гумилевские.

С 1991 года Лев Гумилевский носит звание Народного художника Беларуси. За значительный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства указом Президента Беларуси Лев Гумилевский в 2001 году награжден медалью Франциска Скорины, а также является лауреатом Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства, награжден серебряной медалью имени Грекова.
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