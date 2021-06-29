Сколько всего людей выехало из Беларуси за последний год – точно неизвестно, официальной статистики на этот счет нет. Последняя озвученная цифра была о покинувших страну в сентябре-октябре 2020 года – 13,5 тысяч человек, пишет bobruisk.ru





Однако, если в начале 2020 года на территории Беларуси проживало 9 410 259 человек, то за последующие 12 месяцев количество населения в нашей стране снизилось на 60 614 человек – такую статистику приводит «Экономическая газета» со ссылкой на Белстат. Факторы уменьшения количества населения, конечно, могут быть самые разные – и эффект «демографической ямы», и рост смертности от пандемии, но и вынужденная миграция тоже.

«У меня с собой было только 300 долларов...»

Андрей Архипенко в 2020 году был координатором в штабе экс-претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало. После выборов посещал мирные акции протеста в Минске. Когда у многих активистов штаба начались обыски, в феврале 2021-го уехал в Польшу.





Выбрал эту страну потому, что:





– Попал в программу Калиновского, которая существует в Польше для белорусских студентов. Уезжал, в связи с этим, по студенческой визе. Пришлось лететь самолетом, поскольку наземные границы уже были закрыты. Билет на самолет, который обошелся примерно в 300 рублей, оплатил друг, который тоже несколько лет назад переехал в Польшу. У меня с собой было только 300 долларов. Если бы я заплатил за билет сам, мне не за что было бы жить первое время.





Как устроился





Тех трехсот долларов, по словам Андрея, ему хватило, чтобы дожить до стипендии, которая выплачивается студентам программы. (По информации adukacyja.info, эта стипендия составляет 330 долларов на подготовительном этапе и 440 долларов – во время обучения).





– На программе Калиновского не предоставляют жилье, но в Польше сейчас много белорусов, есть специальные чаты, где можно посоветоваться, – говорит он.





Благодаря такой подсказке Андрей поселился в блоке общежития, который делит еще с тремя соседями. В каждом блоке есть свои душ, туалет и кухня. В месяц проживание здесь обходится ему в 560 злотых (около 369 бел. руб.). Если доплатить 100-150 злотых, можно жить в блоке и одному.





Пока Андрей проходит подготовительный этап – изучает язык. Потом планирует получить по программе второе высшее образование: хотел бы изучать историю или политологию.





Уровень жизни, по словам Андрея, в Польше ощутимо выше, а цены на продукты примерно такие же, как в Беларуси.

Что поразило





Андрея в Польше впечатлила развитая инфраструктура и качественные дороги – не только в центре Варшавы, но и в пригороде, и в деревнях, а также развитая сеть велодорожек.





– Вдоль дорог даже в деревнях сделаны отводы для воды, – рассказывает он. – Повсюду контейнеры для раздельного сбора мусора, и люди ответственно к этому подходят. Новые дома строятся малой этажности, не больше 8-ми этажей. Это, как мне кажется, облегчает нагрузку на дороги, и меньше проблем с парковкой у дома. Но самое главное для меня – тут свободно и безопасно.

Отношение поляков

– На еженедельных акциях, которые мы проводим в Варшаве в поддержку белорусов, к нам часто подходят поляки, говорят, что они с нами, – делится Андрей. – А когда мы проводили акцию на границе, и на обратном пути не всем хватило места в автобусе, полицейские на своей машине подвезли некоторых участников.





Самое сложное при переезде





Для Андрея это было расставание с родными. Родители и друзья поддержали его решение, однако уехать все равно было непросто:





– У меня болен отец. Я понимал, случись что, не смогу вернуться даже на его похороны...

Евгений Юшковский, фото из личного архива.





«Уезжай, пока молодой»

Евгений Юшковский – экс-сотрудник многих бобруйских СМИ, ныне фрилансер, в начале апреля 2021 года переехал в Грузию.





По словам Евгения, страну выбирал, исходя из климата и того, сколько, не выезжая, там можно жить белорусам. Обязательным условием было также наличие моря рядом.





Выбор стоял между Одессой и Батуми, остановился Евгений на последнем городе, так как в Грузии белорусам без вида на жительство можно находится год, а в Украине – полгода.





Родители Жени поддержали такое решение, хотя расставаться с родными все же было нелегко.





– Родители сказали: бери чемодан и уезжай, пока молодой. Поживи там, где тебе хочется. Посмотри мир.





Как устроился





– Если отвести себе хотя бы две недели на тщательную подготовку к переезду, то все будет «ок», главное, чтобы границы были открыты, – говорит Женя.





Евгений улетел в Грузию вместе со своей девушкой. С собой взяли только небольшие рюкзаки. Два билета на самолет в одну сторону обошлись примерно в 500 бел. руб.





Батуми.





Жилье начали искать еще в Беларуси, примерно за месяц до отъезда. Приехав на место, сняли посуточные апартаменты, и это время смотрели все отобранные варианты. В итоге, заселились в квартиру-студию с отдельной спальней за 150 долларов в месяц (арендная плата повышается на 50 долларов в летние месяцы). Отдельно оплачивают коммунальные – вода, электричество, газ, лифт. Централизованного отопления в доме нет, все обогревается газовым котлом.





– Найти жилье в Батуми – не проблема, – говорит Юшковский, – тут строится очень много новых домов, буквально стройка на стройке. Предложение в несколько раз превышает спрос, поэтому и цены приемлемые.





В Батуми сейчас действуют антиковидные правила: обязательный масочный режим (даже на улице) и «комендантский час» с 23.00 до 4.00. За нарушение последнего, например, могут оштрафовать на 600 долларов.





Что касается цен, овощи и фрукты, по словам Евгения, ощутимо дешевле, чем в Беларуси. А вот молочные продукты – дороже, и выбор их не такой богатый, как у нас. Хотя в продаже можно встретить и белорусское молоко.





Килограмм местного картофеля, в пересчете на белорусские, стоит 80 копеек, помидоров – 1,6 рубля, литр молока – 3,3 рубля.





В Грузии дорого курить: стоимость пачки сигарет начинается с 4,8 рублей, поэтому, по словам Евгения, многие там курят самокрутки или ездят за сигаретами в Турцию.

Что удивило

– Здесь все как-то очень легко и непринужденно, – рассказывает Евгений о своих впечатлениях от Грузии. – Очень много русскоязычных среди местного населения, много и белорусов, и украинцев, и русских. А еще тут своего рода Лас-Вегас: разрешены казино, и играть приезжают россияне, турки.





В быту белоруса удивила система оплаты за лифт: нужно ежемесячно пополнять специальную карту и прикладывать ее к считывателю, тогда лифт откроется. В том ЖК, где живет Евгений, месяц пользования лифтом стоит около 21 рубля. И такая система – во всех домах. Хозяину приходится спускаться и встречать гостей, курьера доставки и т.д.

Отношение грузин

У Жени сложилось впечатление, что в Грузии не так уж и много людей следит за развитием белорусских событий. Только белорусская диаспора и грузинская интеллигенция.





При этом сами белорусы в Батуми стараются каждую неделю проводить какие-то акции в поддержку заключенных и т.п. Задержаний или повышенного внимания местной полиции такие акции, по его словам, пока не встречали.





«Мне 19 лет, у меня ничего нет, кроме семьи. Расставание было трагичным»

Бывший студент БГУИР Станислав Кмит уехал из Минска во Львов. Накануне, весной, он отсидел «сутки» в ЦИП на Окрестина, затем его отчислили из университета.





– Выбирать особенно не приходилось – уезжать нужно было срочно, – рассказывает парень, – «шенгена» у меня не было, Россию я не рассматривал. Выбрал Львов, потому что там уже было много белорусов. С ними удалось связаться, поэтому меня встретили в аэропорту и сразу же помогли с жильем на первое время.

Самое сложное при переезде

– Мне 19 лет, у меня ничего нет, кроме моей семьи. Я уезжал и понимал, что увижусь с ними еще очень и очень не скоро, – грустит Станислав. – Это было очень трагическое расставание. Но мои родители поддержали меня в моем решении.

Как устроился

Сейчас Стас живет на съемной квартире. Белорусская диаспора оплатила ему половину первого месяца проживания.





– Однокомнатная квартира стоит 250-300 долларов, если хорошо поискать, – рассказывает он. – Это даже немного дешевле, чем в Минске. Но жилье найти сложно, потому что на сайтах объявлений много мошенников и предложений от агентств, которые берут за свои услуги приличные комиссионные. Или может так получиться, что на сайте объявлений – фальшивые фото, или ты приезжаешь смотреть квартиру, и оказывается, что ты будешь жить еще с тремя соседями. Без поддержки тут сложно.





Работать официально Станислав пока не может, поэтому деньгами ему помогают родители. Сейчас парень делает гуманитарную визу в Польшу, там планирует получать образование и работать.





Уровень жизни в Украине примерно такой же, как и в Беларуси, считает он. А отличие в том, что во Львове, например, лучше не пить воду из крана, а обогрев воды и помещений в основном – через газовый котел...

Что поразило

Больше всего Стаса впечатлила архитектура Львова:





– Это очень красивый, старинный, европейский город.





Обратил парень внимание и на то, что во Львове нет названий улиц, которые были бы как-то связаны с СССР. (С 2014 года в Украине проводится политика декоммунизации, убраны советские топонимы – прим. авт.).





– А еще тут очень свободно, и в людях чувствуется такая... нетипичная для белорусов жизнерадостность, – говорит он. – И еще тут, в отличие от белорусов, кажется, никто не боится полицию.

Отношение украинцев

– Тут с этим намного проще, – говорит Станислав, имея в виду акции солидарности с белорусами в Украине. – Просто человек с видом на жительство подает в местную раду уведомление, что хочет провести такую акцию, и все. Никого не разгоняют, не арестовывают. Украинцы подходят, фотографируются с нами, расспрашивают и поддерживают.





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Все герои этой публикации добирались до места назначения самолетом, потому что наземные границы Беларуси закрыты на выезд с декабря 2020 года (коронавирусные ограничения). Однако сейчас, после инцидента с самолетом Ryanair и вылететь из Беларуси можно далеко не во всех направлениях. На основе публикаций СМИ подготовили примерную карту, на которой показано, какие страны закрыли авиасообщение с Беларусью, а в какие еще летают прямые рейсы.







