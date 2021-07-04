+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Витебск на торжества приехал митрополит Тихон (Шевкунов). В России его называют “духовником Путина”

В Витебске с 2 по 4 июля отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.


Наибольшие торжества прошли в воскресенье - горожане встретили митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси Венеамина. Среди высоких гостей также был митрополит Тихон (Шевкунов), которого в России называют "духовником Владимира Путина".


Митрополит Вениамин отслужил в Свято-Успенском соборе литургию. В храме было много людей - как на Пасху или Рождество.

После литургии митрополит Вениамин подарил митрополиту Тихону икону Евфросинии Полоцкой.

Митрополит Ти́хон (Шевкуно́в) — игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала "Православие.Ru". В России его называют "духовником Путина".
Vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]