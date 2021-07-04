



Наибольшие торжества прошли в воскресенье - горожане встретили митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси Венеамина. Среди высоких гостей также был митрополит Тихон (Шевкунов), которого в России называют "духовником Владимира Путина".









Митрополит Вениамин отслужил в Свято-Успенском соборе литургию. В храме было много людей - как на Пасху или Рождество.





После литургии митрополит Вениамин подарил митрополиту Тихону икону Евфросинии Полоцкой.





Митрополит Ти́хон (Шевкуно́в) — игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала "Православие.Ru". В России его называют "духовником Путина".



