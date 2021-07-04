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Пьяный брестчанин устроил ДТП, скрылся и затем перевернулся на железнодорожном переезде

Двойная авария случилась минувшей ночью.




Первая ее часть произошла на ул. Красногвардейской, где 33-летний брестчанин за рулем «Ауди 80» врезался в такси. Но вместо того, чтоб остановиться и как-то разрулить ситуацию, мужчина дал по газам и скрылся с места ДТП. Но далеко не уехал. Слишком высокая скорость довела лишь до железнодорожного переезда на той же Красногвардейской, где «Ауди», не вписавшись в дорогу, вылетела с проезжей части и перевернулась на рельсах. 

Интересно, что водитель не пострадал. Он был пьян – 1,9 промилле – и объяснил свою поездку тем, что бурно отметил приезд сестры в гости и хотел съездить в магазин за «добавкой». В отношении правонарушителя составлены административные материалы, в том числе за нетрезвое вождение и ДТП.
VB.by
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