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Видеофакт: В День Незвисимости по Березе парадом «прошли» мусорки

В Брестской области решили подойти к празднованию дня Республики очень креативно.


В социальной сети TikTok  появилось короткое видео с празднования дня Независимости в Беларуси. На кадрах, если не парад, то уж шествие точно. В колонне — коммунальщики, их можно опознать по рабочей одежде. Далее в кадре появляется машина в кузове которой много из того, чем может гордится отечественное коммунальное хозяйство — бетонные кольца, мусорки и скамейки.

"Парад мусорок" вызвал много смеха в интернете. Но есть и те, кому идея понравилась. 
Blizko.by
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