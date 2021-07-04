Видеофакт: В День Незвисимости по Березе парадом «прошли» мусорки





В социальной сети TikTok появилось короткое видео с празднования дня Независимости в Беларуси. На кадрах, если не парад, то уж шествие точно. В колонне — коммунальщики, их можно опознать по рабочей одежде. Далее в кадре появляется машина в кузове которой много из того, чем может гордится отечественное коммунальное хозяйство — бетонные кольца, мусорки и скамейки.





"Парад мусорок" вызвал много смеха в интернете. Но есть и те, кому идея понравилась.



