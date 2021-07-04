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Симптомы "Дельта" штамма коронавируса: "Желудочный ковид"

Среди новых симптомов врачи называют боли в животе, рвоту и понос, а также повышение температуры

Фото: Global Look Press

Опасный индийский штамм коронавируса «Дельта», которым в России болеет большинство заразившихся, может проявляться в виде проблем с желудком. Об этом сообщил ТАСС пульмонолог Алексей Никишенков.

По словам пульмонолога, на расстройства желудочно-кишечного тракта стали жаловаться многие заразившиеся COVID-19. Как рассказал Никишенков, обычно мы не знаем, какой именно штамм перед нами, потому что в обычной практике не проводятся исследования на подвид коронавируса. 

«Могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах прим. ред).», — пояснил он.

Врач-иммунолог Владимир Болибок также подтвердил проявление таких проблем у заразившихся индийским штаммом. «Для ковида, который сейчас напал, штамма «Дельта», характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — рассказал иммунолог.

Специалисты отмечают, что для индийского штамма актуальны и те симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса. И при всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура.

Ранее в ВОЗ рассказали, что индийский штамм коронавируса «Дельта» в два раза опаснее и быстрее распространяется.
sobesednik.ru
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