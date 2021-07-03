В Столине милиция задержала украинца. Родственники не могут найти
Гражанин Украины Павел Рабешко с видом на жительство в Беларуси давно жил в Столине. 3 июля вечером его задержали сотрудники милиции.
Примерно в 17 часов милиционеры приехали с обыском к 24-летнему Павлу Рабешко в Столине, пишет 1reg.by
Как рассказали родственники, в тот момент он был на работе, а дома находился его брат. У него узнали, где находится Павел и привезли его в квартиру.
Сотрудники предъявили ордер и провели обыск, проверили компьютер и изъяли телефон. По какому делу был обыск, родственники не знают.
Затем парня увезли в РОВД. Родные задержанного пытались узнать его судьбу, но в Столинском РОВД ответили, что его нет.
Родственники Павла говорят, что собираются писать заявление о пропаже человека.
Накануне Дня Независимости правозащитники сообщили о примерно 20 задержанных в Брестской области. Провластные телеграм-каналы назвали цифру 40.
11:40 04/07/2021
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