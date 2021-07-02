Однако инцидент с самолетом компании Raynair привел к тому, что ЕС и Украина закрыли свое небо для всех белорусских самолетов. Да и над самой Беларусью небо заметно опустело. Как сейчас белорусский туризм приспосабливается к сложившимся условиям? Спасет ли ситуацию Крым, Грузия, Россия и другие неевропейские направления?





Своим мнением об этом с газетой «Белорусы и рынок» поделились эксперты туротрасли.





Руслан СЕГЕНЮК, директор ООО «Тайм Вояж», председатель правления Республиканского союза туристических организаций:





— Урон для туриндустрии колоссальный. Сняты сразу несколько топовых направлений, по которым уже летали туристы и которые были прогружены более чем на месяц — полтора вперед. Черногория, Албания, Тунис, Греция, Кипр, Болгария — отдохнуть и оздоровиться на этих направлениях собирались около 100 тысяч белорусов и уже около 35 тысяч купили путевки. Тур­операторы вынуждены были в течение нескольких дней решать очень сложные задачи: мало того что необходимо было вывезти домой туристов из закрытых стран (естественно, за свой счет), так еще в короткий промежуток времени перенаправить тысячи туристов с закрытых направлений на открытые — Турция, Грузия, Египет, ОАЭ. Наученные горьким опытом прошлого года туроператоры совместно с тур­агентами сработали максимально быстро и эффективно, насколько это было возможно в данной ситуации, и в короткий период все организованные туристы были возвращены домой из закрытых стран. 95 % туристов на ближайшие даты не стали срывать планы по отпуску и переоформились на другие открытые направления. Мы благодарны нашим туристам и турагентам за терпение и понимание.





Туризм уже второй год работает в состоянии стабильной неопределенности. Ситуация прошлого года отбросила белорусскую туристическою отрасль по объемам на уровни начала тысячелетия, ситуация этого года вернула нас к 90-м годам прошлого века. Спасает туризм только одно: после всех перипетий прошлого года в нем остались только высокие профессионалы, они же законченные оптимисты, только их работа в режиме 24/7 спасает отрасль от коллапса. Кроме текущей работы, туроператоры сейчас постоянно в поиске возможностей открытия новых направлений для отдыха, а также перезапуска закрытых.





Некоторых клиентов не устроила замена одного выездного направления на другое, и им был предложен отдых в Беларуси, благодаря чему внутренний туризм получил небольшой импульс.





Но, будем откровенны, COVID не ушел, так же как и сотни других болячек, которыми болеет человечество испокон веков, и оздоровление на море, в горах — важный фактор при профилактике разных заболеваний, а также при восстановлении после болезней. Беларусь — конечно, центр Европы, но, к сожалению, здесь нет ни моря, ни гор, и полноценно заменить их внутренним потенциалом страны невозможно.





Доплаты не нравятся никому, это психология, но это не доплаты — это новая реальность! Выбор стоял только такой: либо не лететь, либо лететь, но по новому маршруту, что на треть увеличило время полета на такие популярные направления, как Турция и Египет. Продолжительность полета увеличилась примерно на час по направлению туда и на час по направлению обратно. Эти два незапланированных часа стоят колоссальных денег, и мы благодарны, что большую часть этой доплаты взяли на себя «Белавиа», принимающие компании, а также туроператоры. Доплата, которая выставлена непосредственно туристам (около 40 евро за билет туда-обратно), это не более 40 % от реально необходимого уровня доплат. Да, поначалу был шок, особенно для тех, кто покупал путевки заранее, но все прекрасно понимали, что в этом нет вины ни «Белавиа», ни туроператоров, и сейчас вопрос с доплатами больше не стоит. Насколько мне известно, отказы в связи с доплатой в первые дни после закрытия неба были единичны, и всем туристам были предложены варианты по возврату денежных средств. Сейчас отказов нет в принципе.





Полетные емкости в Россию из Минска минимальны, и это не про туризм. Сейчас в выездном туризме всего четыре активно работающих направления с прямым перелетом — Турция, Египет, Грузия, ОАЭ, и это, конечно, лучше, чем ничего. Доступны люксовые направления с пересадками. Все эти направления плюс внутренний туризм, которым активно занялись туроператоры, позволяют туриндустрии пока только выживать.





Андрей БАРАШКО, соучредитель портала Holiday.by, бывший преподаватель кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ:





— Туротрасль находится в лютой турбуленции. В прошлом году я называл ситуацию мутной водой: мир столкнулся с коронавирусом, и все правила игры стали неопределенными. Сейчас мутная вода стала еще мутнее.





После первой волны коронавируса многие турагенты впали в анабиоз. Ситуация с закрытием воздушного пространства — еще один сигнал для них: может быть, уже не стоит продолжать эту деятельность, поскольку риски огромны? Турагентам становится проще не работать, чем работать и брать на себя всю ответственность за срывы туров.





Объясню, что я имею в виду. Клиент за условную тысячу рублей покупает у турагента тур в Черногорию. Черногория отменяется, потому что закрылось небо. По нашему законодательству вся ответственность лежит на турагенте, и он должен вернуть эту сумму клиенту. Но турагент эти деньги уже передал туроператору, тот оплатил гостиницу и перелет, то есть деньги уже физически «лежат» в Черногории. Турагент может предложить клиенту полететь через Москву, но это будет втридорога. Чаще всего клиент требует вернуть деньги, и дальше начинается долгая история.





В нашем законодательстве, к сожалению, не разделены права туроператора и турагента. Для турфирм бизнес-риск оказания услуги становится намного выше, чем ее неоказания. И многие турагенты сейчас тысячу раз подумают, стоит ли оставаться на этом рынке.





На этом фоне еще и принимается новая редакция закона о туризме, которая тоже содержит много неизвестных формулировок. Например, там говорится о страховом фонде, в который туроператоры должны скинуться деньгами, и многое другое.





Все эти «черные лебеди» вкупе с изменениями в законодательстве в такой период турбулентности — это сигнал рынку о том, что наступают не самые лучшие времена. Трудно сказать, насколько может сократиться туррынок в Беларуси. Туроператоров можно посчитать, а тур­агентов тысячи, и поскольку это нелицензируемый вид деятельности, то невозможно точно знать, кто из них сейчас работает, кто в анабиозе, кто прекратил работу. Кстати, в июне один из старейших туроператоров — «Солвекс» — у шел в ликвидацию.





Не стоит забывать, что пострадавшей стороной стали и туристы. Закрытие воздушного пространства поставило крест на уже забронированных предоплаченных вылетах. В основном это июньские и июльские туры. То есть люди уже не полетят туда, куда планировали, либо полетят, но с доплатами и более длительными перелетами. Им также предлагают перебронировать туры на другие направления, куда они никогда не планировали ехать.





Полетят ли белорусы по новым направлениям — Россия, Абхазия, Крым, Грузия? Это философско-экономический вопрос. Если бы белорусы мечтали там отдохнуть, то спрос на эти направления был бы и раньше. Но туристы не осаждали турфирмы, чтобы получить горящую путевку в Минеральные Воды, и туркомпании не заказывали туда чартеры.





С другой стороны, на безрыбье и рак рыба. По статистическому отчету нашего портала за 15 дней июня мы заметили рост просмотров туров в Россию. Я имею в виду Краснодарский край, поскольку Крым и Абхазия у нас считаются отдельными направлениями. Но у меня есть сомнения, насколько наша публика готова ездить туда массово. Исторически белорусы в это время года летали по другим направлениям, и в плане отдыха все было довольно комфортно. Не думаю, что в одночасье можно взять и развернуть глобус.





К тому же снова встает экономический вопрос. Для белорусов отдых на морских курортах России очень недешев. Об этом я сужу по отзывам туристов, которые сейчас там побывали. Нельзя сказать, что такой отдых укладывается в бюджет белоруса и что эти направления полноценно могут заменить традиционные направления.





Однако в прогнозах я могу ошибаться. Цыплят по осени считают. После окончания туристического сезона узнаем, сколько людей посетили новые направления и что они об этом думают.



