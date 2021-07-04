Продолжают доходить беспокоящие известия о ситуации с коронавирусом в Беларуси, пишет телеграм-канал «Белые халаты».





«В 10-й больнице ситуация с ковидом стала напряженнее. Заполнены стабильно на 80-85% в среднем. Пациенты стали гораздо тяжелее. Поступают уже в действительно плохом состоянии. Самая большая проблема — кислородные места: нуждающихся больше, чем мест. Реанимации стабильно всегда переполнены. Стало привычным, что нужно ждать освобождения койки в ОИТАР для тяжелого пациента. Умирает 7 человек в день в среднем, бывает и 10 частенько. Сами медики уже на пределе, все измотаны, истощены. Но проверки и учения сверху «как надо правильно работать» никто не отменял, а это еще больше подрывает силы.





Поступают так же пациенты с ковидом, которые провакцинированы. Но радует, что у них действительно течение болезни в разы легче. И по клинике, и по анализам. Даже у тех, кто только первую дозу успел сделать», — сообщают подписчики канала.





«Белорусы, мы для вас это сейчас будем повторять, как мантру: носите маски, избегайте переполненных людьми закрытых помещений, откажитесь от увеселительных мероприятий не на свежем воздухе, тщательно мойте руки, запишитесь на вакцинацию!





Наши жизни и здоровье в наших руках. Наши медики героически трудятся для спасения пациентов, но они не железные, они люди и они устают, болеют, уходят на больничные, увольняются. Мы должны организоваться и понять, как для нас всех важна дисциплина сейчас», — напоминает телеграм-канал.



