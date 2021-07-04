



Вчера стало известно, что активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо покинул Беларусь. Политзаключенный связался с сайтом Charter97.org и рассказал, как ему удалось сбежать из-под домашнего ареста и пересечь границу.





— Моя история начинается еще в марте. Я был предупрежден, что на меня завели уголовное дело по статье 368 — это «оскорбление Лукашенко». Потом у меня был обыск и по этому делу ничего не было слышно до 30 мая.





30 мая я выходил из бассейна в Бресте и меня встретили сотрудники милиции, посадили в машину и отвезли в СК. Там без всяких объяснений сразу вытянули бумагу, что я уже являюсь подозреваемым по статье 368. Еще через 15 минут меня просто вывели в коридор и выдали вторую бумагу, что я уже обвиняемый, однако совсем по другой статье.





Меня обвинили в «клевете против государственного строя», а конкретно — против диктатора Лукашенко. Это вторая часть, которая якобы сопряжена с другим более тяжелым преступлением — терроризм. Поводом для этого сфальсифицированного дела стала статья, где я якобы называю Лукашенко террористом. Только то, что я так назвал его, расценили «актом терроризма».





— Какой срок вам грозил по этой статье?





— До пяти лет. Однако вся абсурдность ситуации в том, что после случая с самолетом по этой статье может привлекаться половина глав европейских государств и членов Европарламента. Всему миру стало ясно, что Лукашенко действительно террорист и убийца. Об этом и говорили европейские политики.





Затем меня с нарушением всяких норм опять вывели в кабинет под конвоем и через полчаса дело, которое состояло из нескольких десятков страниц, было предъявлено мне для ознакомления. Я отказался от дачи показаний. Последняя бумага, которую мне показали, — решение о том, что я буду находиться под домашним арестом.





Мне запрещаются телефонные звонки, контакты через мессенджеры. Все это время, пока я находился под домашним арестом, меня не проверяли, но возле дома постоянно дежурила милиция. Они проверяли, чтобы я не выходил из дома.





Было понятно, что они очень торопились. Дело 1 июня было передано в прокуратуру, а через неделю — уже в суде. Затем было объявлено заседание, на которое я, конечно же, идти не собирался. В Беларуси нет честных судов, есть только судилища. Доказывать на них нечего, а итог заранее известен. Ходить на них — на руку режиму.





Единственное, что меня держало в Беларуси — возможность встретиться с женой Полиной. Мне удалось встретиться с ней после того, как Полине огласили приговор.





— Как она держится?





— У нее боевое настроение и она передает всем огромный привет. Ее послание остается прежним: нельзя вести переговоры с террористом, диктатором и убийцей. Именно за эти слова мне грозили пять лет тюрьмы, но я их еще раз повторяю, потому что это факт, о котором нельзя молчать.





С помощью некоторых людей мне удалось бежать из-под домашнего ареста и я находился в подполье.





— Какое время вам пришлось так скрываться?





— Около недели. Для того, чтобы подъехать к литовской границе нужно было время.





Хочу выразить большую благодарность тем людям, которые мне помогли, помогли другим белорусам. Это огромный вклад в борьбу с режимом. Сейчас их имена нельзя озвучивать, но думаю, что в Беларуси появится аналог звания «праведники народов мира» — людей, которые прятали евреев во время Второй мировой войны. Когда Беларусь станет по-настоящему свободной, такое звание будет вручаться всем, кто помогал политическим заключенным, собирал передачи на Окрестина. Все имена и фамилии будут озвучены.





— Понимаю, что не всю информацию сегодня можно озвучивать, но как вам удалось пересечь границу?





— Находясь в подполье я уже продумывал, как мне уходить. В ночь с 1 на 2 июля мне удалось пересечь белорусско-литовскую границу. Сама эта история заслуживает отдельного внимания. Пересекал границу не один, со мной был еще один человек. Это был ночной переход длинной в 10 километров. Шел сильный дождь. Так как я был в розыске, нам нужно было обходить все деревни.





Мы шли через лес, а в конце-концов напоролись на белорусский патруль. Все пошло не по плану, поэтому пришлось экстренно переправляться через болота. Поначалу я думал, что меня не будут искать, однако мои фотографии были разосланы во все РОВД, некоторые вывесили даже на так называемые «доски почета». Однако дырку от бублика они получили, а не очередного политзаключенного.





— Где вы сейчас находитесь, если не секрет?





— В данный момент я нахожусь в Литве, отбываю обязательный карантин. Литовцы очень с большим пониманием воспринимают наше положение. И это несмотря на то, какой коллапс режим Лукашенко устроил с нелегальными мигрантами. Отношение к белорусам просто замечательное. В ближайшие дни, возможно, я буду в Вильнюсе и продолжу там отбывать карантин.





— Литве пришлось ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе. Возможно, вы видели, что происходит на границе. Какая там ситуация?





— Я лично видел, как режим Лукашенко организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов из Ирака и Африки, просто «бомбит» ими страны страны Евросоюза.





Считаю, что это не должно остаться безнаказанным. Это настоящий акт терроризма против европейских стран. На это должен быть дан достойный ответ — усиление санкций.





Несмотря на то, что я покинул Беларусь, но до сих пор не чувствую себя полностью свободным. В заложниках находится моя жена. Да, дети сегодня находятся в безопасности, им ничего не угрожает, в ближайшее время надеюсь с ними встретиться.





Еще раз повторю всем людям, которые находятся под подписками, которые добровольно идут на судилища и тот цирк, который устраивает режим Лукашенко, получают сроки, идут в тюрьмы. Справедливого суда в Беларуси нет, происходящее является фарсом — это подтвердил суд над моей женой Полиной.





Еще раз призываю не играть под дудку режима, ходить на подобные суды просто противопоказано. Нужно работать против системы и сопротивляться любыми возможными способами. Борьба продолжается, а победа будет за нами!







