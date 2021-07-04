ГПК рассказал, что происходит на границе с Украиной





В Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали, что происходил на границе с Украиной, - после того, как 2 июля Александр Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть» кордон с этой соседней республикой. В ГПК заявили, что охраняют госграницу Беларуси с Украиной «в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», пишет БелТА.





- На отдельных участках органы пограничной службы применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе, - говорят в ведомстве.





Пункты пропуска, как и прежде, работают на въезд и выезд. Однако оформление граждан проходит с учетом не только действующих ограничений (с конца 2020 года ограничен свободный выезд), но и «дополнительных мер безопасности». Это, в частности, «усиление контроля лиц и досмотра транспортных средств». Особое внимание уделяется въезжающим в Беларусь. Кроме того, на границе с Украиной увеличили число нарядов - и в пунктах пропуска, и на других участках.





Кстати, одна из белорусок рассказала в тематическом чате в Telegram, как пересекала белорусско-украинскую границу в ночь на 3 июля:





- Выехала из Беларуси по трудовому контракту, ехала автобусом. Нас держали на границах 6 часов, долго досматривали белорусы. С моими только документами возились минут 20. Звали еще одного парня, попросил показать соцсети. Спросила его, зачем, а он ответил что-то невнятное, типа я не должен отвечать на этот вопрос. Скорее всего, нужно было подтверждение моего ФИО в сетях, пишет kp.by.







