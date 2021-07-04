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Китайские космонавты вышли в космос для проведения внекорабельных работ

Космонавты КНР осуществили внекорабельную деятельность впервые за последние 13 лет

 Космонавты китайской орбитальной станции в воскресенье вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.

По данным телеканала, модуль "Тяньхэ" на некоторое время покинули тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо. Что касается командира экипажа Не Хайшэна, то он занялся вспомогательными работами, которое необходимо параллельно выполнять внутри станции для успешного решения задач за ее переделами.

Таким образом, китайские космонавты осуществили внекорабельную деятельность впервые за последние 13 лет.

17 июня Управление программы пилотируемых космических полетов КНР при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф" осуществило запуск пилотируемого космического аппарата "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами. После успешной стыковки со строящейся орбитальной станцией они приступили к работе. На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и "Шэньчжоу-12".
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