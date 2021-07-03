











Украинские общественные организации обратились к организаторам мероприятия и отправили им письмо. «Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнеров фестиваля — обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля», — говорится в письме.





Там отмечается, что участие Меладзе вредит не только репутации фестиваля, но и репутации страны. В своем обращении общественные организации заявляют, что «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых СМИ».





В мае артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Беларуси на День пограничника в одном из клубов. Неофициально сообщалось, что музыканты выступили 28 мая, якобы, по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына Александра Лукашенко, бывшего пограничника. Исполнители прилетели в Минск на российском бизнес-джете Як-42.



