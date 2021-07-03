Беларусь и Казахстан увеличат число авиарейсов между странами

© Photo : пресс-служба Министерства транспорта Беларуси





Беларусь и Казахстан договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя государствами по трем направлениям, сообщила пресс-служба Минтранса Беларуси, пишет Sputnik.





Достичь договоренности удалось после визита в казахстанскую столицу представителей Минтранса Беларуси.





Нашу страну представлял замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, казахскую – вице-министр по вопросам транспорта Берик Камалиев.





В итоге число перелетов между Минском и Нур-Султаном увеличится с четырех до семи. Также по четыре раза самолеты будут совершать рейсы между белорусской столицей и городом Алматы (было два – Sputnik). Авиасообщение между Минском и Костанаем будет действовать с частотой два раза в неделю.





"Было принято решение продолжать постепенное восстановление частот регулярных полетов между странами".





Представители двух транспортных ведомств отметили положительную динамику в развитии перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь–Казахстан.





Кроме того, стороны обсудили проблемы разрешений на международные перевозки. Беларусь предложила увеличить квоту разрешений на международные автоперевозки грузов из третьих стран.





Также Минск считает целесообразным перейти на обмен разрешениями в электронном виде – после технической готовности и выполнения необходимых процедур. Эти вопросы вынесут на комиссию по автотранспорту в октябре 2021 года.