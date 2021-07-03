+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусский дирижер Александр Хумала стал художественным руководителем Краковской филармонии

Краковская филармония имени Кароля Шимановского объявила, что ее новым художественным руководителем становится белорусский музыкант Александр Хумала. До 2019 года он работал в Беларуси и был главным дирижером музыкальной капеллы «Сонорус». Капелла имеет статус заслуженного коллектива, получившего через два года после прихода Александра на должность.


«С краковской филармонией я сотрудничаю уже довольно давно. Мой первый концерт с ее симфоническим оркестром состоялся в 2015 году: мы тогда делали премьеру Четвертой симфонии Хенрика Гурецкого, которую нашли после его смерти. Потом я каждый год выступал с этим оркестром как приглашенный дирижер, однажды мы даже съездили в тур, а во время пандемии сделали онлайн-концерт. Я принял предложение филармонии, когда понял, что уже не вернусь в «Сонорус». К тому же генеральный директор сказал, что это прежде всего желание музыкантов — как отказать».

В 2019 году Александр Хумала ушел с поста главного дирижера «Соноруса», пишет НН и поехал в Краков учиться в Ягеллонском университете «стратегическому менеджменту в сфере культуры».

«Сначала я планировал уйти на время учебы, то есть на год. Еще в этом году я выступал с «Сонорусом» как приглашенный дирижер и хотел туда вернуться. Но в апреле понял, что назад дороги, к сожалению, нет: директор дала понять, что в моих услугах капелла больше не нуждается. Тем не менее я провел с «Сонорусом» великолепные пять лет своей жизни, это моя настоящая семья, мы очень много достигли вместе. У нас было столько разных проектов, поездок. Я уверен, у капеллы блестящее будущее»

Александр Хумала на пресс-конференции, где его представили как художественного руководителя филармонии.

Стала ли новая должность в Краковской филармонии вызовом? «Да, это большой вызов, без шуток: это одна из лучших филармоний в Польше, к тому же в таком историческом городе. В общем как посмотришь, кто здесь работал и кто был главным дирижером, — определенный тремор и переживание, или я справлюсь, возникают. В филармонии довольно разветвленная структура — здесь симфонический оркестр, большой хор, детский хор, профессиональный орган, небольшие группы солистов. Я уже сильно во все вникаю и строю какое-то совместное будущее».

***

Александр Хумала получил образование в Белорусской государственной академии музыки и роттердамской консерватории в Нидерландах. Стажировался в итальянской оперной академии в Равенне. Магистр искусствоведения, лауреат международных конкурсов дирижеров, обладательпремий и наград в разных странах мира. Работает с ведущими музыкальными коллективами и оперными театрами Европы и России. Во время работы в Беларуси пропагандировал современную белорусскую музыку.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]