



«С краковской филармонией я сотрудничаю уже довольно давно. Мой первый концерт с ее симфоническим оркестром состоялся в 2015 году: мы тогда делали премьеру Четвертой симфонии Хенрика Гурецкого, которую нашли после его смерти. Потом я каждый год выступал с этим оркестром как приглашенный дирижер, однажды мы даже съездили в тур, а во время пандемии сделали онлайн-концерт. Я принял предложение филармонии, когда понял, что уже не вернусь в «Сонорус». К тому же генеральный директор сказал, что это прежде всего желание музыкантов — как отказать».





В 2019 году Александр Хумала ушел с поста главного дирижера «Соноруса», пишет НН и поехал в Краков учиться в Ягеллонском университете «стратегическому менеджменту в сфере культуры».





«Сначала я планировал уйти на время учебы, то есть на год. Еще в этом году я выступал с «Сонорусом» как приглашенный дирижер и хотел туда вернуться. Но в апреле понял, что назад дороги, к сожалению, нет: директор дала понять, что в моих услугах капелла больше не нуждается. Тем не менее я провел с «Сонорусом» великолепные пять лет своей жизни, это моя настоящая семья, мы очень много достигли вместе. У нас было столько разных проектов, поездок. Я уверен, у капеллы блестящее будущее»





Александр Хумала на пресс-конференции, где его представили как художественного руководителя филармонии.





Стала ли новая должность в Краковской филармонии вызовом? «Да, это большой вызов, без шуток: это одна из лучших филармоний в Польше, к тому же в таком историческом городе. В общем как посмотришь, кто здесь работал и кто был главным дирижером, — определенный тремор и переживание, или я справлюсь, возникают. В филармонии довольно разветвленная структура — здесь симфонический оркестр, большой хор, детский хор, профессиональный орган, небольшие группы солистов. Я уже сильно во все вникаю и строю какое-то совместное будущее».





***





Александр Хумала получил образование в Белорусской государственной академии музыки и роттердамской консерватории в Нидерландах. Стажировался в итальянской оперной академии в Равенне. Магистр искусствоведения, лауреат международных конкурсов дирижеров, обладательпремий и наград в разных странах мира. Работает с ведущими музыкальными коллективами и оперными театрами Европы и России. Во время работы в Беларуси пропагандировал современную белорусскую музыку.











