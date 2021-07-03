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Pinterest стала первой в мире соцсетью, полностью запретившей рекламу похудения

Сервис Pinterest намерен бороться с рекламой средств для похудения. Соцсеть уже начала банить такие объявления.


Также, пишет Office Life, компания убирает рекламу с изображение излишне идеализированной фигуры. Кроме того, в опале теперь таблицы с индексами массы тела. Подобный контент Pinterest будет удалять.

Соцсеть Pinterest работает более 10 лет. Ее специализация — различные изображения. Например, это могут быть фото или таблицы. Все они распределены по темам. Основное отличие этой соцсети от Instagram в том,
что пользователи публикуют не фото из своей жизни, а, скорее, коллекционируют «газетные вырезки». Сначала это было полузакрытое сообщество, но с 2012 года зарегистрироваться там может любой желающий.
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