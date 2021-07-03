







"Что касается Валаама. К сегодняшнему дню здесь снята тема понуждения. Владыка Панкратий старается по-отечески увещевать братию. Ни о каком "выселении" по причине не-вакцинации не может быть речи", - цитирует епископа Савву РИА "Новости" .





Ранее об обязательной вакцинации от коронавируса для братии, пишет credo.press, трудников и сотрудников, проживающих при монастыре, заявил игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сам он привился вакциной "Спутник V" в сентябре 2020 года и готовился к ревакцинации, однако заразился сначала ОРЗ, а потом – в Москве - индийским штаммом коронавируса, и проходил лечение в одной из столичных больниц. Как он рассказал журналистам, после пребывания в "красной зоне" в больнице, он выступает за "абсолютно полную вакцинацию всего населения Российской Федерации". Епископ пригрозил подведомственным монахам выселением из монастыря в случае отказа от вакцинации, однако патриархия смягчила его позицию.





Как стало известно корреспонденту Портала "Credo.Press", большинство валаамских монахов отказались от вакцинации. При этом на островах закрыта единственная амбулатория, поскольку ее единственный сотрудник госпитализирован с коронавирусом.





Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.