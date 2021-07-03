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Лукашенко об исполнении «Магутнага Божа» 3 июля: Смотрите, нарветесь

2 июля во время выступления на собрании в честь Дня Независимости Александр Лукашенко предостерег от исполнения религиозного гимна «Магутны Божа».



«Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов - полицаев. И последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться [т.е 3 июля] под «Магутны Божа». Смотрите, нарветесь», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба, пишет НН.

***

Стихотворение «Магутны Божа» было написано Натальей Арсеньевой в Минске в 1943 году. Она тогда работала в «Беларускай газеце». В 1947-м в эмиграции был положен на музыку Николаем Равенским. Традиционно исполнялся в белорусских костелах в конце мессы. Приобрел популярность в обществе после событий августа 2020 года

На предложение от властей провести 3 июля общебелорусскую молитву за Беларусь, в курии католической Минско-Могилевской епархии ответили, что католики в этот день будут молиться о единстве и покое в нашей стране, а также курия поощряет в конце святой мессы исполнить гимн «Магутны Божа», «в котором будем просить Всесильного Бога, чтобы сохранил нас и наш край от всего злого».
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