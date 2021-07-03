



В Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение и молебен возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.





"Молитва о мире - очень часто употребляемая молитва в церковном богослужении. Каждое богослужение начинается с такого молитвенного призыва - "о мире всего мира Господу помолимся". Церковь с древних времен осознала важность мира между людьми, мира в социуме и семьях. Просто это событие - такая сугубо усиленная молитва, - рассказал священник Андрей Ломакин, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора. - Чтобы человеческое общество созидалось, чтобы люди развивались, необходимо, чтобы был мир между людьми, и об этом церковь всегда молится", сообщает БЕЛТА.





В эти минуты к общенародной молитве может присоединиться каждый белорус, посетив любой православный храм. "Конечно же, молитва в храме - очень важный момент в жизни любого православного христианина. Я думаю, что многие верующие постараются в это время попасть в храм, - отметил священник. - Совместная молитва христиан - это тоже очень древняя церковная практика. Любое богослужение в принципе является совместной молитвой христиан".





Завершится общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа в полдень праздничным колокольным звоном.

















Фото Андрея Покумейко











