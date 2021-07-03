



Несколько тысяч верующих собрались 2 июля на Будславском фестивале.





Вечернее богослужение для паломников возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает catholic.by.









«Сегодня у подножия Покровительницы Беларуси Матери Божьей Будславской мы просим Ее опеки для Костела в нашей стране, для нас самих и нашей Родины, которая переживает сложное время пандемии коронавируса и общественно-политического кризиса. К ним неожиданно добавился и пожар в Будславском санктуарии», — отметил Тадеуш Кондрусевич и напомнил собравшимся, что Бог призывает людей доверять Ему и Его любви.





Свою проповедь архиепископ завершил молитвенным призывом:





«С Тобой, Мария, пойдем в новое завтра! С тобой совместно отстроим посвященную Тебе Будславскую святыню! С Тобой построим новую счастливую Беларусь!».







