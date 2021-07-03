В суде над Дробатовичем и Якубовским.





Их обвинили в организации либо активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (арт . 342 УК РБ), пишет лишенный аккредитации spring96.org.





Дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк. Гособвинение представлял прокурор Тимофей Ничипорук.





10 августа 2020 года друзья созвонились, вечером встретились и отправились на Немигу посмотреть, что творится на улицах.





Когда ОМОН пошел на людей, многие испугались, вышли на проезжую часть. Друзья тоже оказались на проезжей части. Вместе со всеми выкрикивали: ”Милиция с народом“ и "Жыве Беларусь!”. Некоторое время они стояли в сцепке в первом ряду. Именно по этой причине их сумели опознать и задержать.





Житель Минска Андрей Дробатович был задержан 14 апреля 2021 года, до суда помещался в СИЗО №1. правозащитным сообществом был признан политическим заключенным. Вадима Якубовского задержали 23 апреля, до суда помещался в СИЗО №1. он также политзаключенный.





Дробатович признал свою вину частично, Якубовский - полностью.













Сегодня судья Дмитрий Карсюк озвучил приговор: Андрея Дробатовича и Вадима Якубовского признать виновными по ч. 1 ст.342 УК и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в учреждения открытого типа (домашняя химия). Именно столько просил прокурор.





Зачислить в срок отбывания наказания Дробатовичу -с 14 апреля по 2 июля, Якубовскому - с 23 апреля по 2 июля. Вернуть Дробатовичу БЧБ-флаг.





Они уже на свободе.