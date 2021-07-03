Стояли в сцепке, но в ладоши не хлопали. Вынесен приговор минчанам Якубовскому и Дробатовичу
В суде Центрального района Минска второго июля вынесен приговор по уголовному делу в отношении политзаключенных Андрея Дробатовича и Вадима Якубовского.
В суде над Дробатовичем и Якубовским.
Их обвинили в организации либо активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (арт . 342 УК РБ), пишет лишенный аккредитации spring96.org.
Дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк. Гособвинение представлял прокурор Тимофей Ничипорук.
10 августа 2020 года друзья созвонились, вечером встретились и отправились на Немигу посмотреть, что творится на улицах.
Когда ОМОН пошел на людей, многие испугались, вышли на проезжую часть. Друзья тоже оказались на проезжей части. Вместе со всеми выкрикивали: ”Милиция с народом“ и "Жыве Беларусь!”. Некоторое время они стояли в сцепке в первом ряду. Именно по этой причине их сумели опознать и задержать.
Житель Минска Андрей Дробатович был задержан 14 апреля 2021 года, до суда помещался в СИЗО №1. правозащитным сообществом был признан политическим заключенным. Вадима Якубовского задержали 23 апреля, до суда помещался в СИЗО №1. он также политзаключенный.
Дробатович признал свою вину частично, Якубовский - полностью.
Сегодня судья Дмитрий Карсюк озвучил приговор: Андрея Дробатовича и Вадима Якубовского признать виновными по ч. 1 ст.342 УК и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в учреждения открытого типа (домашняя химия). Именно столько просил прокурор.
Зачислить в срок отбывания наказания Дробатовичу -с 14 апреля по 2 июля, Якубовскому - с 23 апреля по 2 июля. Вернуть Дробатовичу БЧБ-флаг.
Они уже на свободе.
11:24 03/07/2021
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