Ольга Филатченкова выступила в суде. Потом слушателей удалили из зала





Марина Фёдорова удалила всех присуствующих из зала — за смех и аплодисменты. dev.by А затем судьяудалила всех присуствующих из зала — за смех и аплодисменты. dev.by собрал в чатах, что происходило во время заседания, пока в зале ещё были слушатели.





Судебное заседание началось с выступления Ольги Филатченковой, которая попросила судью разрешить ей давать показания в форме свободного рассказа.





Преподавательницу обвиняют в организации действий, «грубо нарушающих общественный порядок», напомнила она. Также Ольге вменяют в вину, что делала она это «по предварительному сговору». Однако сама Филатченкова не считает себя виновной.





Да, она была знакома с правилами внутреннего распорядка вуза — ещё с того времени, как устроилась на работу в БГУИР. Но правил этих, отметила Ольга, она не нарушала. Преподаватель сказала, что на парах не призывала студентов участвовать в акциях и ничего не организовывала.





Да, иногда Филатченкова участвовала в акциях студентов, но в это время «просто стояла рядом и общалась с ними». В забастовке участвовала, это факт, но, по её словам, всего лишь один день — 26 октября.





Занятия в этот день она проводила онлайн, о чём уведомила руководства вуза. Также Ольга напомнила суду, что и до этого преподавала дистанционно из-за эпидемии коронавируса в стране. А ещё уточнила, что своих студентов к забастовке она не призывала.





Ольга отметила, что её реальный ник в телеграме отличается о того, который фигурирует в материалах дела. А ещё она не помнит, чтобы озвучивала его хоть кому-то.





Кроме того Филатченкова сказала, что не понимает, почему её держат взаперти уже столько времени. Ещё раз повторила, что считает обвинение необоснованным, ибо в чате «Честного университета» она не состояла, вменяемых ей действий не совершала, и вообще лишь высказывала своё мнение, на что имела право, дарованное ей Конституцией. В заключение Ольга попросила судью вынести ей оправдательный приговор.





Затем суд перешёл к допросу студентки Аси Булыбенко. Она была не против формата вопрос-ответ. Прокурор спросил занималась ли она организацией студенческих акций (ответ — «Нет»), и размещала ли соответствующие призывы в вузовском чате (тоже «Нет»). Затем поинтересовался, рисовала ли студентка плакаты для акций, и получил утвердительный ответ. Спросил, что обсуждали во время ZOOM-конференций, — Ася коротко ответила: «Проблемы студентов».





Затем последовал блок вопросов про студенческие акции. Булыбенко рассказала, что они собирались перед главным корпусом возле ворот, общались, иногда пели песни. Ася считает, что нет ничего противоправного в том, чтобы встречаться с другими студентами в перерывах.





Далее Ася рассказала о том, как написала явку с повинной: к девушке с обыском пришли рано утром, она ещё спала.





Забрали «на беседу», а там уже поставили перед фактом: надо писать явку — тогда отпустят. По словам Аси, человек, с которым она говорила, старался продемонстрировать, что ему многое известно: «показал детские фото», «назвал марку сигарет», которые курит девушка. «В общем, дал понять, что он знает обо мне больше, чем я сама».





Булыбенко уточнила, что явку писала не сама — ей дали тезисы. По словам Аси, это был сотрудник КГБ. Он же сказал, чтобы девушка указала в этом документе, что в одном чате с ней была и Алана Габремиам. Но Ася не знала Алану ранее и не в курсе, была ли она на самом деле в чате.





В явке с повинной говорилось, что Булыбенко организовывала акции. На заседании она отказалась от этих слов, сказала, что её ввели в заблуждение: она не до конца понимала, что это значит.





Далее Асю спросили про задержание 17 октября. Она рассказала, что силовики обходились с ней грубо, один из них поднял шапку и нанёс девушке на лоб красную краску. Позже кадры оперативной съёмки, на которой у Булыбенко на лице — отметка, попали в сеть.





После обеда суд заслушал студентку мехмата БГУ Таню Екельчик. Она так же как и Ольга Филатченкова предпочла формат свободного рассказа. Девушка поведала, что ни с кем из фигурантов дела ранее знакома не была, знала только Илью, с которым училась на одном факультете.





Таня заявила, что не замешана в организации никаких групповых действий, да и «заводилой» никогда не была. Участвовала в студенческих акциях во время перерывов, но никогда не выкрикивала лозунгов. Таня заметила, что всегда выступала за диалог с администрацией вуза. Также студентка отказалась признать, что мотивом для участия в акциях протеста для неё служила идеологическая вражда.





«Наоборот, я за мирную и процветающую Беларусь», — добавила девушка. В этот момент в зале послышался смех, слушатели начали хлопать в ладоши — и судья потребовала, чтобы все присуствующие удалились.





Узнать о том, что далее происходило в зале, пока нет возможности. Следующее заседание по «делу студентов» состоится в среду 7 июля. Начало в 10:30.