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Стартовал Будславский фест, он пройдёт в формате оупен-эйра

2 июля в Национальном Санктуарии в Будславе стартует знаменитый фестиваль в честь Матери Божьей Будславской. Он пройдёт два дня в формате оупен-эйра, сообщает catholic.by, и его будут транслировать онлайн.

Верующие во время Будславского феста в 2019 году / Еврорадио

Несмотря на пожар в Будславском костёле, торжества решено было провести в традицонном формате, передает Еврорадио, но соблюдая санитарные предписания и социальную дистанцию, а так же учитывая требования относительно проведения массовых мероприятий и богослужений. 

От паломнических поездок — знаменитых "пилигримок", в этот раз решили отказаться. Приближение к пострадавшему от огня костёлу так же запрещены. Поэтому все молитвы и другие священнодействия будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе. Сюда же доставят чудодейственную икону Матери Божьей Будславской.

Программа:

3 июля

0.00 — Святая Месса в интенции восстановления Будславской святыни. Возглавляет священнодействие председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич
8.45 — Фатимский Ружанец; проводит "Легион Марии"
10.00 — Святая Месса; возглавляет Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич

в заключение святой Мессы — евхаристическая процессия.

Для пилигримов в деревне Полесье организован палаточный городок, парковки для автотранспорта располагаются на поле со стороны Долгиново и на старом аэродроме со стороны Кривичей. 

Будславский костёл загорелся 11 мая 2021 года. Пожар почти полностью уничтожил крышу храма. На 10 июня небезразличные люди и компании на восстановление костёла собрали 734 896 руб. Сбор продолжается.
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