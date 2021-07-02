Лукашенко рассказал о покушении на ведущего СТВ Азаренка

Попытка убийства ведущего гостелеканала СТВ Григория Азаренка была предпринята в ночь на 2 июля, заявил Александр Лукашенко, пишет Sputnik.





"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал", - рассказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.





Если же журналист отказался бы сделать это сам, то, по словам Лукашенко, нашелся бы исполнитель за 10 тысяч долларов. Деньги, обратил внимание президент, были уже перечислены. Расправа над журналистом должна была сниматься на камеру, а видео собирались опубликовать в сети.





Организаторы задумывали это преступление как предупреждение.





"Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", - отметил глава государства.





Лукашенко заверил, что все тайники обнаружены, а преступники изобличены. Операция, по его словам, "продолжалась долго".





"Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - сказал Лукашенко.





Белорусский лидер отметил, что к спецслужбы привлекли Азаренка к спецоперации по задержанию преступников. "Это было опасно. Но он (Азаренок - Sputnik), как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться", - рассказал президент.





"Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня", - добавил Лукашенко.



