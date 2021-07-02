



Свидетелем этого стал журналист Blizko.by.





На этом видео видно, что десятки крылатых гостей летают на зеленой зоне вдоль тротуаров, роятся вокруг деревьев (особенно елей), проникают на балконы.

Blizko.by попросил прокомментировать эту информацию биолога. Екатерина Маковецкая, специалист НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, отмечает, что с похожим вопросом журналисты обращались к ней около месяца назад. Только их интересовало, почему майских жуков все еще нет.

- В Беларуси была холодная весна, поэтому майские жуки активизировались лишь сейчас. А их количество вызвано флуктуацией (колебанием, - прим. ред.) численности. В один период насекомых может быть очень мало, в другой, напротив, - очень много, - рассказала научный сотрудник.





На вопрос, почему майские жуки буквально «липнут» к дорожным знакам и залетают в окна, биолог ответила так:

- Все дело в свете. Жуки ориентируются на него в полете. Ночью источником света для них выступает Луна. Но ведь это может быть и свет в окне. Что касается дорожных знаков, то они накапливают свет и тоже становятся ориентиром для насекомых, - заключила Екатерина Маковецкая.

Сейчас у майских жуков период размножения. Они спариваются, самки откладывают яйца под землей - как правило, около корней деревьев. Там личинки находятся около года-двух, питаясь перегноем от опавшей листвы и самими корнями.

Так стоит ли остерегаться насекомых?





- Они совершенно безвредны. Разве что могут поцарапать, если их взять в руки. Но кусаться – точно нет, - заключила специалист.

Екатерина Маковецкая добавила, что такое «нашествие» майских жуков прекратится «в ближайшее время», ведь взрослые особи в зависимости от вида живут лишь 1-2 месяца.

Фото: blizko.by