



Эти образцы Blizko.by нашел в жилищном комплексе «Московский квартал»‎ на Петровщине. Расплатиться наличными, вбросить монетку или приложить карту тут не получится. Оплата идет через приложение и банковскую карту, которую к нему нужно привязать, авторизовавшись.









Как объяснили консьержи, микромаркеты в башнях стали появляться всего пару недель назад. А в одной из них их установили буквально на днях.

Председатель товарищества собственников одной из башен нам рассказал, что аппараты в парадной появились для удобства и в интересах жильцов. Мы поинтересовались у жильцов уже другой башни, где микромаркеты установили раньше, как они относятся к этой инициативе.

Они говорят, что тем, кто решился попробовать там что-то купить, в целом понравилось. И правда, в некоторых местах заметно, что товара было больше.





Ассортимент немалый: молочные, мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты и сладости. Есть сметана, мороженое, пельмени, масло, сырки, молоко, ветчина, копченая рыба. И даже ребрышки с шашлыками.









У приложения более десяти тысяч скачиваний и неплохие отзывы пользователей. В Беларуси его развивает российский стартап в сфере электронных платежей.

У нас это направление продвигает группа компаний, занимающаяся ритейлом и производством продуктов питания. Сейчас она ввела вендинговый формат торговли в подъездах.

Пока в Минске микромаркеты есть на Петровщине и Веснянке.

Фото: Blizko.by