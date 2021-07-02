За речь на выпускном студентку юрфака БГУ осудили на 15 суток

29 июня на вручении диплома она выступила с речью, в которой поблагодарила юристов, с которых брала пример, в том числе политзаключенного Максима Знака.





В расписании судебных заседаний Ленинского суда на 2 июля дела Винниковой не было. Люди долго ждали начала процесса. У всех, кто пришел поддержать Екатерину, переписали паспортные данные, сообщает Свабода (перевод: БП)





Екатерину судили по скайпу, она находится на Окрестина. Судья Марина Климчук. Она приговорила девушку к 15 суткам лишения свободы.





В чем обвиняют Екатерину Винникову

Выпускницы юрфака БГУ Екатерине Винниковой вменяют в вину статью 24.23 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), якобы за "пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов на выпускном вечере".





При адвокате был составлен еще один пропокол по статье 24.3 (неподчинение законному распоряжению либо требованию должностного лица).





Екатерину Винникову на суде обвиняют в том, что 29 июня в 20.20 на сцене Лицея БГУ она "выразила свои общественно-политические интересы с целью своего несогласия с уголовным преследованием юриста Максима Знака". Тем самым якобы провела пикет, на который не было получено разрешение Мингорисполкома.





Винникова, окончившая юрфак с красным дипломом, объяснила, что смысл речи — благодарность преподавателям, а не несогласие с уголовным преследованием Максима Знака.





На сцену Екатерина Винникова была приглашена, как отличница, для выражения благодарности преподавателям. Фамилия Знака звучала, как одна из фамилий уважаемых преподавателей.





Что говорят свидетели

На суд приглашены 6 свидетелей. Преподавательница юрфака Юлия Гаврильчик подтвердила, что это действительно была речь благодарности — Екатерина говорила о выдающихся юристах, она процитировала Виктора Гюго — о том, насколько важно право.





Все преподаватели фигурировали в речи только в русле благодарности. И фамилия Знака была упомянута исключительно как фамилия преподавателя.





Екатерину преподавательница характеризует, как умную талантливую студентку, к которой можно обратиться по любому вопросу. Винникова участвовала во многих научных конференциях, у нее уже есть публикации, что важно для студентов. У нее один из самых высоких баллов на факультете, она очень воспитана.





Вторая свидетель, преподавательница юрфака >Екатерина Ульянова также характеризует Винникову как добросовестную, активную, выдающуюся студентку, которая побеждала во многих юридических соревнованиях.





Свидетель Ксения Филиппович, помощник адвоката из компании «Горецкий и партнеры» знакома с Екатериной около двух лет. Она тренировала команду студентов-юристов, участвовавших в международном конкурсе в Москве.





"Катя-выдающаяся студентка с высокой самодисциплиной, она представляла Беларусь на международной арене", — говорит Филиппович.





Однокурсница Винниковой Тамара Бабина подчеркнула, что речь Екатерины была в программе, ей, как отличнице и лучшей студентке специальности «Экономическое право», предложил выступить профком БГУ. А Максим Знак упоминался вместе с другими преподавателями.





Одногруппница Юлия Богданова также подтвердила слова других свидетелей и отметила, что главный посыл речи Екатерины – благодарность преподавателям, которые дали качественное образование студентам и борются за право и справедливость.





Что записано в протоколе

В протоколе Ленинского РУВД Минска, который озвучили в суде, отмечено, что в ходе мониторинга телеграмм-каналов в телеграмм-канале “Нашей Нивы” было найдено соответствующее видео.





К материалам дела приобщены скриншоты с телеграмм-канала "Нашей Нивы".





Адвокат просит присоединить скриншот из интернет-магазина, где Екатерина приобрела платье, и также распечатку с сайта Белорусской федерации хоккея, где хоккеисты были в такой же цветовой гамме. Судья отказала, так как, мол, Винникову не обвиняют в ношении платья.





Позиция адвоката

По словам адвоката Сергея Хмылко, в материалах дела нет стенограммы речи, нет самого видео, а скриншот из телеграмм-канала "Нашей Нивы" свидетельствует исключительно о позиции журналистов. У Екатерины нет ни одного административного правонарушения, даже за переход дороги в не том месте. Адвокат просит прекратить дело.





30 июня на вручении дипломов будущим юристам выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова выступила с яркой речью, в которой поблагодарила адвоката Максима знака, который почти год находится на Володарке, и в том числе уволенных преподавателей.





На следующий день девушку задержали, провели обыск, забрали ноутбук.

Вечером 1 июля телеграм канал "Милиция Минска" сообщил, что "девушка явилась в территориальное управление внутренних дел Минска для разбирательства. Сейчас проводится проверка".





Что сказала Екатерина Винникова в своей речи

















"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно преподавателем юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня находится не здесь. Преподавателем по призванию.





Низкий поклон





Елене Владимировне Лаевской,

Екатерине Викторовне Новиковой,

Алексею Ивановичу Сахарчуку,

Елене Ивановне Басалай,

Максиму Александровичу Знаку.





Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!





Многому научиться можно было также у недавних студентов, а теперь молодых перспективных юристов. Например, такую возможность дает moot court движение (moot court — обучающий, игровой судебный процесс), у участников которого на слуху имена талантливейших юристов Ксении Вячеславовны Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО".





"Всем нам я желаю любить и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, несмотря на трудности, которые есть и будут. И тогда, как сказал Виктор Гюго, для меня не важно, на чьей стороне сила. Для меня важно, на чьей стороне право".





"И помните, пожалуйста, все, кто собираются работать юристами или работает юристами: право - это искусство добра и справедливости. А добро, разум и человеческое достоинство в совокупности всегда побеждают", — сказала Екатерина Винникова.