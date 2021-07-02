Против Анжелики Агурбаш завели уголовное дело
Уголовное дело за "разжигание розни" и "оскорбление" Александра Лукашенко возбудили в отношении артистки Анжелики Агурбаш.
Об этом певица сообщила в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.
По словам Анжелики, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.
Певица добавила, что ее объявили в розыск.
В базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш на данный момент отсутствует, отмечает tutby_official.
17:04 02/07/2021
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