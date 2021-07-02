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Погранслужба Литвы предлагает объявить экстремальную ситуацию на границе с Беларусью

В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит ввести режим экстремальной ситуации.

Погранслужба Литвы предлагает объявить экстремальную ситуацию на границе с Беларусью
"Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне", – заявил журналистам в пятницу заместитель командующего СОГГ, полковник Антанас Монтвидас. 

Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления должны будут предоставить помещения для расселения мигрантов.  

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше", – сказал в пятницу на пресс-конференции заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис. 

По его словам, поток нелегалов беспокоит.

"В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", – сказал представитель СОГГ. 

За последние сутки задержаны 150 нелегалов. По словам Мачайтиса, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы. 

"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", – сказал он. 

По его словам, помещения на заставах в Варене и в Вильнюсе заполнены. 

"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев", – заметил Мачайтис. 

"Несколько сот мест у нас есть в центре регистрации иностранцев, в школе пограничников все места заняты. В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест", – продолжил он. 

Мачайтис не скрывал, что потоки нелегальных мигрантов рекордные. "У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала", – заметил он.
Источник: delfi.lt
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