"Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне", – заявил журналистам в пятницу заместитель командующего СОГГ, полковник Антанас Монтвидас.





Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления должны будут предоставить помещения для расселения мигрантов.





"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше", – сказал в пятницу на пресс-конференции заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.





По его словам, поток нелегалов беспокоит.





"В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", – сказал представитель СОГГ.





За последние сутки задержаны 150 нелегалов. По словам Мачайтиса, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы.





"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", – сказал он.





По его словам, помещения на заставах в Варене и в Вильнюсе заполнены.





"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев", – заметил Мачайтис.





"Несколько сот мест у нас есть в центре регистрации иностранцев, в школе пограничников все места заняты. В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест", – продолжил он.





Мачайтис не скрывал, что потоки нелегальных мигрантов рекордные. "У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала", – заметил он.