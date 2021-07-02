+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Военном кладбище в Минске нашли необычное надгробие

В фейсбук-сообществе «Вайсковыя могілкі» появилась фотография необычного надгробия со схемой. Любители и эксперты почти сутки гадали, кому принадлежит памятник и что может означать эта схема.
1 из 2
На памятнике хорошо видно ФИО — Виктор Евгеньевич Маковецкий — и плохо даты жизни — но, вероятно, минчанин умер в 1930-х годах. Могила Маковецкого находится недалеко от могилы беларуского писателя Кузьмы Чорного.

В комментариях появилось много версий, что может означать схема и кто был этот человек: военный инженер или техник, железнодорожник и т.д.

Ответ нашел известный минский краевед Вадим Зеленков. Он выяснил, что могила, вероятнее всего, принадлежит В. Е. Маковецкому из Института охраны труда при НКТ БССР, который придумал речевой отметчик для психологических испытаний — схема этого прибора и изображена на памятнике.

Аппарат предназначался для отметки на кимографе (механический прибор для записи изменений какого-либо параметра во времени на равномерно движущейся ленте; применяется, например, при физиологических исследованиях) начала и конца речи экспериментатора или испытуемого во время психологических испытаний.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]