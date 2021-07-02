Налоговая объяснила, как блогерам платить налоги с доходов и донатов









Если блогеры получают доходы от белорусских компаний и ИП, то те и должны платить налоги. В случае, если деньги получены из-за границы, то "налогообложение таких доходов осуществляется налоговым органом по ставке подоходного налога в размере 13% на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц".





Представить такую декларацию в налоговый орган блогер обязан не позднее 31 марта "года, следующего за истекшим календарным годом".





Донаты

Что касается донатов, то "при получении блогером доходов в результате дарения, в виде пожертвований налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льгот по подоходному налогу, предусмотренных пунктами 22, 23, 29 и 30 статьи 208 НК". В частности, это значит, что налогов платить не придётся за сумму менее Br7521, которая получена за год. Однако важно, чтобы деньги не были "вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей".





При этом дарение не предусматривает встречное обязательство. То есть, если за донаты предоставляется какой-то доступ к контенту, то "доход, получаемый физическим лицом - блогером, дарением не является, так как пользователи получают доступ к контенту только после того как заплатят за его просмотр".





Предпринимательская деятельность

Если блогер постоянно за деньги размещает рекламу от разных источников, то "такая деятельность может быть признана предпринимательской и требует уплаты налогов по соответствующему режиму налогообложения". Это значит, что в данном случае лучше открыть ИП.





Но ежели "доходы от размещения рекламы получены в течение календарного года только от одного источника - например, от одной белорусской организации либо одной иностранной компании YouTube за размещение контентной рекламы", то налоги можно платить, как физическое лицо. То есть раз в год подавать декларацию в налоговую и платить 13% от доходов.