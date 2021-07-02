"Мисс Беларуси": кастинг под присмотром силовиков

В предыдущие годы отбор претенденток протекал почти незаметно – о "Мисс Беларусь" писали разве что государственные СМИ. После президентских выборов 2020 года даже этот конкурс не остался вне политики, ишет currenttime.tv





Требования к претенденткам в первые красавицы страны достаточно жесткие. Девушки должны быть не старше 24 лет, незамужними и не иметь детей. Не допускаются пирсинг и татуировки, рост – не менее 174 сантиметров.





Но в этом году добавилось еще одно важное условие: лояльное отношение к власти.





Подробности отбора "Мисс Беларусь – 2021" стали известны из интервью Елены Лобач, главы дирекции спецпроектов ОНТ – государственного телеканала и одного из организаторов конкурса. Она рассказала, что девушек сейчас проверяют "особо тщательно". Во избежание сюрпризов организаторы смотрят даже их сторис в инстаграме.





Лейтмотивом финала конкурса, который пройдет 10 сентября в Минске, станет прошлое, настоящее и будущее страны. "Через образ Беларуси мы раскроем в том числе образ настоящих белорусок, – заявила Елена Лобач в интервью государственным СМИ. – Не тех, кто живет сиюминутными эмоциями и выстраивается в протестные ряды с исписанными пошлостями плакатами в руках".





Региональные разнарядки и кастинг под надзором силовиков

Про конкурс "Мисс Беларусь – 2021" независимые СМИ начали писать еще весной, на этапе региональных отборов. Причина – рекордно низкое число желающих поучаствовать. Например, в Бресте на городской кастинг пришла всего одна девушка. Для сравнения: в прошлом году в этом же конкурсе приняли участие около 20 претенденток.





В Гродно кастинг и вовсе проходил за закрытыми дверями и с милицией на входе. На городской отбор пришли 23 девушки. Организаторы не пустили в зал журналистов негосударственных СМИ и запретили им общаться с конкурсантками. Последний раз кастинг в городе проходил в 2018 году. Тогда на конкурс пришли 80 претенденток, 30 из них прошли в следующий тур.





В ответ на происходящее белорусские чиновники по традиции запустили административный ресурс. В конце апреля телеграм-канал "Белые халаты" опубликовал фото документа из администрации районов Минска.





В нем говорится, что Национальной школе красоты срочно необходимы участницы для конкурса "Мисс Беларусь". От каждого района столицы нужно предоставить пять девушек определенных параметров.





































PR-специалистка Анна Мирочник считает, что разнарядки из регионов не помогут организаторам вернуть уважение некогда популярному в стране конкурсу.





По ее словам, для многих амбициозных девушек участие в "Мисс Беларуси" было надеждой на быстрый старт. Но после августовских событий это стало неважным: быть причастной к провластному проекту теперь опасно для доброго имени. Многие предпочитают не рисковать.





"Получается перевертыш истории про царя Мидаса – вот потому "Мисс Беларусь", как и "Дажынкі", и "Славянский базар", из интересного мероприятия национального масштаба превратился в конкурс для тех, кто больше нигде не пригодился. Какие уж тут очереди на кастинг…" – резюмирует специалистка.





Из "мисс" – в службу протокола Лукашенко

Впрочем, говорить о том, что конкурс "Мисс Беларусь" не был политизирован до протестов прошлого года, не совсем верно.





"Постоянно, практически на каждом финале конкурса присутствует Александр Лукашенко, – говорит глава Фемгруппы Координационного совета Беларуси Юлия Мицкевич. – И затем девушки, которые побеждали в этом конкурсе, были в его – как бы это помягче сказать – окружении и даже делали карьеру".





Фемгруппа призывала бойкотировать "Мисс Беларусь". В заявлении белорусских феминисток говорится, что конкурсы красоты унизительны по определению, а в белорусской ситуации это определение становится выражением широкомасштабного государственного насилия.





"Мне очень сложно представить, как тяжело может быть девушкам отказаться от предложений с ним [Лукашенко] куда-то поехать или пойти, – говорит Юлия Мицкевич. – Всей подноготной того, что происходит с этими девушками после и на каких условиях они оказываются в окружении этого человека, мы не знаем. Мы можем только догадываться".





В совместном расследовании российского издания "Проект" и телеканала "Белсат" говорится, что бывшие участницы конкурсов красоты часто становятся сотрудницами протокола президента. Это девушки, которые сопровождают Лукашенко на публичных мероприятиях.





Например, в летом 2019 года Лукашенко в компании эталонных красавиц собирал урожай арбузов у себя в резиденции. Среди его спутниц журналисты заметили победительницу студенческого конкурса "Королева Весна – 2013" Дарью Шманай. С 2014 года она регулярно появлялась рядом с Лукашенко.





Еще одна бывшая "мисс" из окружения Лукашенко – Мария Василевич. В 2018 году она выиграла национальный конкурс красоты; Лукашенко как всегда присутствовал на присуждении титула. С тех пор девушку часто видели в его компании, в том числе на Чемпионате мира по футболу в России три года назад.





По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, он лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира" – там она завоевала титул мисс Европы.





В 2019 году Василевич также стала самым молодым депутатом парламента Беларуси, не имея никакого политического опыта. Британское издание The Times тогда написало, что, вероятно, у 22-летней Марии Василевич есть романтическая связь с Лукашенко. Девушка в ответ заявила, что это лживые факты.





В самом начале протестов Василевич посетила пострадавших демонстрантов в минской больнице скорой помощи. По словам депутата, она принесла им извинения за полученные травмы.





Но очень скоро ее позиция изменилась. Теперь Василевич работает над законодательством о лишении белорусов гражданства за террористическую деятельность, экстремизм и тяжкий вред интересам государства. Эти обвинения предъявляют участникам акций протеста в Беларуси.





"Мисс Беларусь здорового человека"

Впрочем, не все первые красавицы страны поддерживают режим.





Победительницу конкурса 2008 года Ольгу Хижинкову в Сети называют "мисс Беларусь здорового человека" и одним из главных лиц белорусского протеста. За участие в мирных демонстрациях она провела под арестом 42 дня – на тот момент это был один из рекордных сроков.





Хижинкову арестовали 8 ноября прошлого года на воскресной акции "Марш народовластия" в Минске. Еще до ареста мисс Беларусь – 2008 открыто высказывалась против режима Александра Лукашенко. В сентябре ее уволили из Национальной школы красоты из-за гражданской позиции.





Девушка считает, что с учетом тяжелой экономической и политической ситуации в стране поражает сам факт проведения конкурса в этом году. В интервью TUT.BY она рассказала, что титул "мисс Беларусь" сейчас носит скорее декоративный характер – рассчитывать можно только на работу в службе протокола Лукашенко, на госТВ или в Национальной школе красоты.





"Нынешние реалии и вовсе угрожают реноме участниц серьезными репутационными потерями, – считает Ольга Хижинкова. – Крупные белорусские бренды скорее сделают своим лицом модель с нейтральным бэкграундом, нежели участницу "Мисс Беларусь".





Сама Хижинкова на протяжении 10 лет (до 2018 года) сотрудничала с белорусским брендом колготок Conte. Пока девушка отбывала арест, государственные магазины начали заклеивать ценниками ее лицо на продукции. Сам бренд никак не высказался в поддержку своего многолетнего амбассадора.