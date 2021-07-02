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Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь

Брестский активист Андрей Шарендо, которого обвиняют по двум статьям уголовного кодекса, находится заграницей, сообщают правозащитники.

Процесс по его делу должен был начаться в Московском суде Бреста 28 июня, но Шарендо не пришел в суд. Его объявили в розыск. И вот правозащитникам стало известно, что он выехал из Беларуси.

Шарендо обвиняют по двум статьям УК: "Призывы к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности" и "Оскорбление президента". С 31 мая Андрей находился под домашним арестом.

Его супругу Полину Шарендо-Панасюк 9 июня осудили на 2 года колонии по трем статьям Уголовного кодекса: насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, оскорбление президента и оскорбление представителя власти. 

В суде женщина заявила, что не считает происходящее судом, потому что "политические репрессии ничего общего с судом не имеют".

Правозащитники признали и Андрея, и Полину Шарендо политзаключенными. У пары двое несовершеннолетних детей.
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