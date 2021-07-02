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"Дырявая" граница: за сутки из Беларуси в Литву пришли 150 нелегалов!

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.

Об том пишет Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

По словам представителя службы Гедрюса Мишутиса, число втрое превышает все суточные рекорды задержанных. Среди тех, кто перешёл границу — граждане Камеруна, Ирака, Сирии, Афганистана. Большинство из них попросили убежища в стране. 

На данный момент из Беларуси незаконно попасть в Литву пытались 822 человека, это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. 

Среди задержанных больше всего граждан Ирака — 481. Так же 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Беларуси, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки. 

Из-за роста мигрантов Литва усилила границу с Беларусью. С 1 июля помогать литовским пограничникам стали представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.
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