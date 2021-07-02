На ксендза Вячеслава Барка завели дело за фото в соцсетях





На фотографии дети политзаключенной активистки "Страна для жизни" Антонины Коноваловой держат плакат с надписью:" SOS! На моей Родине беда!" Дети Тони находятся с бабушкой в Польше ради их безопасности, сообщает Весна.





Сотрудники милиции пришли прямо на территорию костела, где также находится и дом, в котором проживает ксендз. От мужчины потребовали объяснений по поводу фотоснимка, который, по предположениям силовиков, был сделан в г. Городок Витебской области, и на нем якобы сохранено несанкционированное мероприятие с участием детей-верующих из города Витебска, а автором фотографии якобы является ксендз Вячеслав, несмотря на то, что последний даже не посещал данный населенный пункт в указанные дни.





На сайте телекомпании Белсат, где эта фотография была опубликована еще 12 июня, авторство обозначено как "АШ/Белсат".