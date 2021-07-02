



"Привитые, может, и не будут сильно болеть, в больницы не попадут. Но речь идет о новых штаммах. Велика вероятность того, что и привитые могут привезти новые штаммы в страну", – сказал профессор.





Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что ее пугают полные самолеты отдыхающих, отправляющиеся из Литвы в другие страны.





"Это пугает. Конечно, мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм "дельта", им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу. Пока мы не знаем все его особенности, это рискованно", – сказала эпидемиолог.





"Людям не запретишь, но они сами должны оценивать риски", – сказала Размувене.





Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс также сказал, что новый штамм распространяется так бысто из-за поездок.





"Почему просят не ездить. Поездка - единственный способ доставки штамма "дельта" в страну. Вирус передается через людей. Поедет в другую страну непривитый двумя дозами, значит, есть риск привоза, а сам человек и не почувствует болезни. Насколько велик такой риск - зависит от количества путешественников", – заметил ученый.





Ученый убежден, что осенью в Литве будет доминировать штамм "дельта".