В США ввели временный мораторий на смертную казнь

Генпрокурор страны Меррик Гарленд запретил исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров до тех пор, пока Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания, пишет Новая газета

«Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь», — заявил Гарланд.





В ведомстве сообщили, что министерство внесло ряд изменений в процедуру смертной казни и провело первые почти за 20 лет казни на федеральном уровне в виде смертельных инъекций. Сейчас требуется оценить гуманность такого способа и рассмотреть сами поправки, разрешающие казнить федеральных преступников, заявили в ведомстве.





В США смертная казнь на федеральном уровне не проводилась с 2003 до 2020 года. При этом власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить ее. Смертная казнь практикуется в 28 американских штатах, в 23 штатах она запрещена. В 2020 году в стране казнили 17 человек. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.



