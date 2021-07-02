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В Канаде пожар уничтожил город, где было зафиксировано почти +50

В населенном пункте сгорело 90% строений. У жителей на эвакуацию было 15 минут. Судьба многих неизвестна.

Фото: canewsottawa.ca
В Литтоне зафиксировали +49,6°C

В Канаде лесной пожар уничтожил большую часть города Литтон в провинции Британская Колумбия. До этого в населенном пункте была зарегистрирована рекордная для страны температура 49,6 градусов Цельсия, пишет Reuters.

В городке сгорело почти  90% всех строений, включая медпункт и полицейский участок.

Было экстренно эвакуировано около тысячи человек. Отмечается, что из-за быстро распространяющегося огня у людей на сборы было не более 15 минут.

Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.

Напомним, в Канаде из-за аномальной жары погибли 130 человек.
Корреспондент
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