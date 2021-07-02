— Девушка явилась в территориальное управление внутренних дел Минска для разбирательства. В настоящий момент проводится проверка, — заявили в ведомстве.





Напомним, накануне студентка произнесла сильный спитч со сцены, на которой вручали дипломы выпускникам юридического факультета БГУ.





– Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно, преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию.









Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Елене Ивановне Басалай, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Екатерине Викторовне Новиковой, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, что такое право и кто такой юрист.





В настоящий момент не известно, что вменяют ей силовые органы.