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«Спасет только чудо»: врачи рассказали, сможет ли певица МакSим выйти из комы

По словам медиков, у исполнительницы все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными



Врачи рассказали сможет ли певица МакSим выйти из комы. По их прогнозам, спасти певицу сможет только чудо, об этом сообщили на телеканале НТВ.

По словам врачей, у исполнительницы все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными. Это может быть связано с тем, что несколько дней МакSим пыталась лечиться самостоятельно, принимая противовирусные препараты и антибиотики. Следы инфекции могли просто быть смыты со слизистой.

На данный момент у певицы наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови и плохая реакция зрачков на внешние раздражители.

- Если она сможет выкарабкаться, то это будет просто чудо. Но даже в таком случае возможны осложнения, - рассказали врачи изданию Life.

Предварительный диагноз МакSим – двусторонняя полисегментарная пневмония.
KP.by
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