







Врачи рассказали сможет ли певица МакSим выйти из комы. По их прогнозам, спасти певицу сможет только чудо, об этом сообщили на телеканале НТВ.





По словам врачей, у исполнительницы все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными. Это может быть связано с тем, что несколько дней МакSим пыталась лечиться самостоятельно, принимая противовирусные препараты и антибиотики. Следы инфекции могли просто быть смыты со слизистой.





На данный момент у певицы наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови и плохая реакция зрачков на внешние раздражители.





- Если она сможет выкарабкаться, то это будет просто чудо. Но даже в таком случае возможны осложнения, - рассказали врачи изданию Life.





Предварительный диагноз МакSим – двусторонняя полисегментарная пневмония.



