Крыша спасла от бури. В каком состоянии находится костел в Будславе





По словам местного жителя Евгения Апанасевича, внутри костела ведутся проектные работы. Сам храм пребывает практически в том же состоянии, что и месяц назад. Потолки и подвалы храма, а также внутренняя обстановка, включая старинный орган продолжают высыхать — это процесс медленный и постепенный. Зато благодаря временной крыше Будславская святыня спаслась от бурь, которые накрыли Беларусь в конце июня.





— Временная крыша специально была сделана таким образом, чтобы летние бури не навредили костелу, — рассказывает Евгений. — Она уложена на арочные конструкции, которые выдерживают до 25 тонн воды на квадратный метр. На поверхность крыши застелены листы, сверху они накрыты пленкой. Дождевая вода собирается в воронки и стекает в трубы, которые отводят ее наружу здания. Поэтому во время ливней святыня была в безопасности.

Фото с телеграм-канала «Адновiм Будслаў разам!»

А несколько дней назад на башню костела вернули часовой механизм, который снимали в прошлом году. Сейчас он работает в тестовом режиме.



