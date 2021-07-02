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По утрам, надев часы - не забудьте про зонты. Сегодня, 2 июля, ожидаются грозы и ливни

Но будет тепло.

В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы – град. 1 июля (четверг) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С, сообщает ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды». 

В Бресте +22…+24 °С, 
в Гродно +23…+25 °С, в Витебске и Гомеле +25…+27 °С, 
в Могилеве +26…+28 °С.
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