Четыре российские фуры незаконно везли 14 тонн яблок

Четыре фуры были остановлены таможенниками в Горецком районе в непосредственной близости от границы с Россией. Автомобили двигались в направлении Российской Федерации, за рулем были россияне.





В грузовых отсеках перемещали яблоки. На груз водители не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов, обязательных при перемещении фруктов и подтверждающих безопасность продукции для потребления, отметили в ГТК.

"Общий вес груза составил 14 тонн, стоимость яблок – более Br22,5 тысяч белорусских рублей.





Могилевской таможней начат административный процесс.



