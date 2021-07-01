



На конкурс было подано 288 пьес на польском, русском и английском языках, пишет Смартпресс. Среди авторов были представители Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Казахстана, Косово, Литвы, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии и Украины.





Пьесы финалистов переведут на польский язык и покажут в форме сценических этюдов на фестивале "Прапремьеры", который пройдёт в Быдгоще с 1 октября по 4 декабря текущего года. На втором этапе конкурса жюри, к которому присоединится лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, выберет победителя. Ему достанется денежный приз — 50 тыс. злотых (около $13 тыс.).





Среди не вошедших в шорт-лист, но рекомендованных для постановки в Польше и других странах текстов жюри отметило пьесу "Скроллинг" ещё одного молодого белорусского драматурга Алёны Иванюшенко.