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Белорус Микита Ильинчик попал в финал польской премии современной драматургии

Пьеса "Тёмная комната" белоруса Микиты Ильинчика вошла в пятёрку финалистов международной драматургической премии "AURORA". Об этом сообщил учредитель премии — фестиваль "Прапремьеры", более двадцати лет проводимый польским театром им. Иеронима Конечки в Быдгощи.


На конкурс было подано 288 пьес на польском, русском и английском языках, пишет Смартпресс. Среди авторов были представители Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Казахстана, Косово, Литвы, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии и Украины.

Пьесы финалистов переведут на польский язык и покажут в форме сценических этюдов на фестивале "Прапремьеры", который пройдёт в Быдгоще с 1 октября по 4 декабря текущего года. На втором этапе конкурса жюри, к которому присоединится лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, выберет победителя. Ему достанется денежный приз — 50 тыс. злотых (около $13 тыс.).

Среди не вошедших в шорт-лист, но рекомендованных для постановки в Польше и других странах текстов жюри отметило пьесу "Скроллинг" ещё одного молодого белорусского драматурга Алёны Иванюшенко.
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