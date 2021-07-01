+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Предприниматель получил 25 суток ареста за майку с официальным гербом Речицы

Предприниматель Денис Шиленок получил 25 суток административного ареста за майку с официальным гербом Речицы. Как сообщает palesse.press, его задержали 27 мая в Центральном парке Гомеля. В областной центр Шиленок приехал по делам и, пока ждал друзей, решил прогуляться по парку. Сначала за ним ходили мужчины в штатском, потом появились милиционеры.

Денис Шиленок / palesse.press​

"Они спросили меня о майке, которая была на мне, сказали, что на ней политическое изображение, — рассказывает предприниматель. — На ней на груди было изображение официального герба Речицы [хоругвь с изображением "Погони"]. Я ответил, что я из Речицы, а это — герб моего родного города, я люблю свой город".

Однако его завезли в Центральный РОВД Гомеля, пишет Еврорадио, где провели обыск. Милиционеры сказали, что сейчас в таких майках лучше не ходить. Сделали мужчине замечание и за белую кепку, на которой красным цветом нанесен логотип бренда Nike.

Судили же Дениса Шиленка за наклейки, которые он якобы распространял в парке, а значит "пикетировал". Судья Сергей Карманович отправил его на 25 суток за решётку. Ранее Шиленок уже дважды попадал под арест за участие в протестах.
Поделиться
Последние известия




‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]