



Итак первым допросили сегодня Илью. Гособвинитель спросил у экс-студента, за что его отчислили. Затем поинтересовался согласен ли тот с результатами выборов. «Не согласен. Как это относится к делу?» — удивился Илья. «Не хотите отвечать?» — переспросил прокурор. «Нет», — покачал головой молодой человек. Отказался он отвечать и на вопрос, считает ли выборы демократичными.





Затем обвинитель поинтересовался, знает ли Илья о том, что такое санкционированные мероприятия, знаком ли с правилами внутреннего распорядка вуза (ответ: «Нет»). Дальше пошли вопросы, связанные с чатом. Илья рассказал, что он был админом. «Админку» ему дала Таня Екельчик — студентка его же факультета.





Прокурор спросил, что обсуждали в чате, и было ли в нём «что-то политическое». Илья рассказал, что говорили о ситуации в стране и университете. На вопрос, были в чате призывы, экс-студент ответил отрицательно.





Дальше гособвинитель напомнил про две ZOOM-конференции, в которых Илья принимал участие. Молодой человек поправил: он был только на одной конференции со Светланой Тихановской. Прокурор стал допытываться, как студент попал туда, что мог обсуждать. Илья ответил: это был обычный разговор, в ходе которого поднимались вопросы студенчества. Об организации акций не говорили.





Прокурор подробно расспрашивал Илью про студенческие акции: время и место, были ли плакаты и символика. Услышав, что студенты сидели на полу, задал уточняющий вопрос: «Вы считаете это нормальным времяпрепровождением студентов на перерыве?»





Обсуждая с Ильёй события 26 октября, гособвинитель напомнил: студент написал явку с повинной после них. Илья уточнил: «Меня привезли с мешком на голове, сказали: пиши. Я перепроверил, что написал, и мне ещё говорили что-то дописать». Дальше Илья зачитал несколько цитат, с которыми не согласен.





Затем правом задавать вопросы воспользовалась сторона обвинения. В ходе беседы с адвокатом Илья сказал, что имеет право на своё мнение. Он не знал никого из обвиняемых, кроме Аси Булыбенко, с которой учился в лицее, и Тани Екельчик. И указаний ни от кого не получал. В материалах дела Ильи нет доказательств его участия в акциях протеста в качестве организатора — только ролик. Но молодой человек не считает его основанием для предъявления ему обвинений.





Ещё в ходе допроса Илья заметил, что не разрабатывал механизмов привлечения к акциям студентов других вузов, а также не ставил своей целью дестабилизацию обстановки в стране. Сказал, что студенческие акции не мешали ни преподавателям, ни другим студентам, наоборот: «Те с кем я общался, давали лишь положительную оценку».





На вопрос судьи, мог ли молодой человек выражать позицию, когда пил чай и пел песни, Илья ответил: «Я выражал свою внутреннюю позицию. Не всегда для этого нужно кричать, можно просто пить чай».





Затем суд перешёл к допросу студента МГЛУ Глеба Фицнера. Тот полностью признал свою вину, сказал, что раскаивается. Адвокат Глеба спросила у него про задержания студентов в университете, и он ответил, что сотрудники ОМОН ворвались в здание и сразу начали применять силу к студентам. Те были напуганы. Далее вопросы стали задавать адвокаты других фигурантов. Выяснилось, что Глеб не сговаривался ни с кем из обвиняемых, но допускает, что ребята были в чате, и, возможно, он с ними общался.





На этом судья объявил перерыв до завтра. Слушание продолжится в 10:30.