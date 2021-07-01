«Привезли с мешком на голове, сказали: пиши». В суде допрашивают студентов
В суде по «делу студентов» — новый этап: сегодня наконец приступили к допросу обвиняемых. Фигурантов по делу 12 — 10 студентов разных вузов, в том числе технических, выпускница меда и преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова. Их обвиняют в организации и участии в протестах (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Сегодня заслушали отчисленного студента мехмата БГУ Илью Трахтенберга и студента МГЛУ Глеба Фицнера. dev.by собрал по чатам самое важное с этого заседания.
Итак первым допросили сегодня Илью. Гособвинитель спросил у экс-студента, за что его отчислили. Затем поинтересовался согласен ли тот с результатами выборов. «Не согласен. Как это относится к делу?» — удивился Илья. «Не хотите отвечать?» — переспросил прокурор. «Нет», — покачал головой молодой человек. Отказался он отвечать и на вопрос, считает ли выборы демократичными.
Затем обвинитель поинтересовался, знает ли Илья о том, что такое санкционированные мероприятия, знаком ли с правилами внутреннего распорядка вуза (ответ: «Нет»). Дальше пошли вопросы, связанные с чатом. Илья рассказал, что он был админом. «Админку» ему дала Таня Екельчик — студентка его же факультета.
Прокурор спросил, что обсуждали в чате, и было ли в нём «что-то политическое». Илья рассказал, что говорили о ситуации в стране и университете. На вопрос, были в чате призывы, экс-студент ответил отрицательно.
Дальше гособвинитель напомнил про две ZOOM-конференции, в которых Илья принимал участие. Молодой человек поправил: он был только на одной конференции со Светланой Тихановской. Прокурор стал допытываться, как студент попал туда, что мог обсуждать. Илья ответил: это был обычный разговор, в ходе которого поднимались вопросы студенчества. Об организации акций не говорили.
Прокурор подробно расспрашивал Илью про студенческие акции: время и место, были ли плакаты и символика. Услышав, что студенты сидели на полу, задал уточняющий вопрос: «Вы считаете это нормальным времяпрепровождением студентов на перерыве?»
Обсуждая с Ильёй события 26 октября, гособвинитель напомнил: студент написал явку с повинной после них. Илья уточнил: «Меня привезли с мешком на голове, сказали: пиши. Я перепроверил, что написал, и мне ещё говорили что-то дописать». Дальше Илья зачитал несколько цитат, с которыми не согласен.
Затем правом задавать вопросы воспользовалась сторона обвинения. В ходе беседы с адвокатом Илья сказал, что имеет право на своё мнение. Он не знал никого из обвиняемых, кроме Аси Булыбенко, с которой учился в лицее, и Тани Екельчик. И указаний ни от кого не получал. В материалах дела Ильи нет доказательств его участия в акциях протеста в качестве организатора — только ролик. Но молодой человек не считает его основанием для предъявления ему обвинений.
Ещё в ходе допроса Илья заметил, что не разрабатывал механизмов привлечения к акциям студентов других вузов, а также не ставил своей целью дестабилизацию обстановки в стране. Сказал, что студенческие акции не мешали ни преподавателям, ни другим студентам, наоборот: «Те с кем я общался, давали лишь положительную оценку».
На вопрос судьи, мог ли молодой человек выражать позицию, когда пил чай и пел песни, Илья ответил: «Я выражал свою внутреннюю позицию. Не всегда для этого нужно кричать, можно просто пить чай».
Затем суд перешёл к допросу студента МГЛУ Глеба Фицнера. Тот полностью признал свою вину, сказал, что раскаивается. Адвокат Глеба спросила у него про задержания студентов в университете, и он ответил, что сотрудники ОМОН ворвались в здание и сразу начали применять силу к студентам. Те были напуганы. Далее вопросы стали задавать адвокаты других фигурантов. Выяснилось, что Глеб не сговаривался ни с кем из обвиняемых, но допускает, что ребята были в чате, и, возможно, он с ними общался.
На этом судья объявил перерыв до завтра. Слушание продолжится в 10:30.
20:35 01/07/2021
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