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Участника августовских протестов в Новополоцке задержали спустя почти 11 месяцев — якобы он сломал нос бойцу внутренних войск

Спустя почти 11 месяцев после августовских протестов в отношении 35-летнего жителя Новополоцка возбудили уголовное дело за массовые беспорядки.

Кадр из оперативного видео силовиков

Новополочанину вменяют то, пишут ННВ, что вечером 10 августа во время массовых протестов он сломал нос военнослужащему внутренних войск, участвовавшему в задержаниях протестующих.

 

В отношении мужчины, который работает электросварщиком на одном из предприятий Новополоцка, возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.
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