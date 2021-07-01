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МИД России: в Беларуси под стражей находятся 785 россиян

Российские дипломаты держат на контроле все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Беларуси.


Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В целом на территории Беларуси под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание», - сообщила она, пишет АФН.
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